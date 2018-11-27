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أخبار البلد

مواطنون يرفعون أعلام مصر والسعودية ترحيبا بولى العهد

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:24 م
صدى البلد
أحمد قطب
احتشد العشرات من المواطنين بميدان التحرير، صباح اليوم الثلاثاء، تزامنا مع مرور موكب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بشارع القصر العيني.

ورفع المواطنون أعلام مصر والسعودية ولافتات مدون عليها "أهلا بك في بلدك الثاني مصر"، فيما ردد البعض منهم العديد من الهتافات من بينها "مصر والسعودية إيد واحدة" والتى تعبر عن مدى العلاقة الوطيدة بين الشعب المصرى والسعودى، وعن مدى حب المصريين للأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل بعد قليل، الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، الذي وصل إلى القاهرة، مساء أمس الاثنين، فى زيارة لمصر تستغرق يومين، فى ثالث محطة له بجولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين.
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