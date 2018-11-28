التنمية المحلية تكشف تفاصيل الحصول على قرض من الوزارة بـ 30 ألف جنيه.. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل الحصول علي قرض بقيمة 30 ألف جنيه من وزارة التنمية المحلية.





وأشار "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، إلي أن السقف الائتماني للقروض التي يتيحها صندوق التنمية المحلية للمواطنين، يبلغ 30 ألف جنيه.





وأضاف أنه يتم تقديم طلبات الحصول على القروض إلى الوحدات المحلية بتكلفة سنوية تتراوح بين 4% و6%، موضحًا أن حجم الاعتماد السنوي بالموازنة للصندوق يبلغ 15 مليون جنيه، ويتم التعامل مع الوحدات المحلية بالقرى والنجوع مع المستفيدين أو المقترضين.





وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، الأوراق والشروط التي يجب توافرها منها أن يتقدم المواطن بطلب القرض للوحدة المحلية، ويصطحب معه أوراقًا منها استمارة طلب قرض، وصورة طبق الأصل من البطاقة، والضامن والذي ليس شرطًا أن يكون قريب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلي الموقف التجنيدي.



