ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التنمية المحلية تكشف تفاصيل الحصول على قرض من الوزارة بـ 30 ألف جنيه.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
محمد القاضي
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل الحصول علي قرض بقيمة 30 ألف جنيه من وزارة التنمية المحلية.

وأشار "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، إلي أن السقف الائتماني للقروض التي يتيحها صندوق التنمية المحلية للمواطنين، يبلغ 30 ألف جنيه.

وأضاف أنه يتم تقديم طلبات الحصول على القروض إلى الوحدات المحلية بتكلفة سنوية تتراوح بين 4% و6%، موضحًا أن حجم الاعتماد السنوي بالموازنة للصندوق يبلغ 15 مليون جنيه، ويتم التعامل مع الوحدات المحلية بالقرى والنجوع مع المستفيدين أو المقترضين.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، الأوراق والشروط التي يجب توافرها منها أن يتقدم المواطن بطلب القرض للوحدة المحلية، ويصطحب معه أوراقًا منها استمارة طلب قرض، وصورة طبق الأصل من البطاقة، والضامن والذي ليس شرطًا أن يكون قريب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلي الموقف التجنيدي.

ولفت إلي أن القروض التي تتيحها الوزارة تساهم في تمويل كافة المشروعات الإنتاجية في مجالات الثروة الحيوانية والأعلاف والثروة الداجنة، بالإضافة إلي الخضر والفاكهة، وغيرها من المشروعات الصغيرة ذات الطلب في القرى والنجوع.
loading...

ترشيحاتنا

حساب مزيف لـ محمد صلاح يثير غضب جماهير الأهلى بعد الهزيمة من المقاولون

فيديوجراف| بطلة العالم في كمال الأجسام مصرية عمرها 21 عاما

طفل يحاول الانتحار لتعرضه للتنمر ووالدته تبكى على الهواء

باريس سان جيرمان يضرب ليفربول بالهدف الأول بدوري الأبطال..فيديو

طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة كينو ومدة الغياب عن المباريات

نجم الأهلي: رحيل السعيد دمر الأحمر.. وبناء الفريق مهمة الأجنبي

رجل يتعلق بطائرة ترتفع 1200 متر على طريقة توم كروز.. فيديو

حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات

الصحة تتوعد المدخنين فى الأماكن العامة بالحبس وغرامات مالية ضخمة

كويكب حجمه أكبر من أهرامات الجيزة يضرب الأرض خلال ساعات

الحكومة تكشف الهدف من إنشاء ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو

ياسمين الخطيب تشارك في تقديم برنامج آخر النهار مع تامر أمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

فيديو

البشلاوي: صناعة السينما أهم قوى ناعمة نملكها.. فيديو
رسميا.. الحضري يحسم الجدل حول اعتزاله.. فيديو
الوزراء يكشف مزايا المنطقة الصناعية ببدر والميناء الجاف بـ 6 أكتوبر.. فيديو
الحكومة: تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية إلكترونيا يحد من غسيل الأموال
إيمان سليم: فتاوى أكل الكلاب والقطط تهدد المواطن المصري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟