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رياضة

المزين بالقوة الضاربة لمواجهة غزل المحلة بالقسم الثاني

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادي طنطا قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة غدا بالجولة الـ11 بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

وجاءت القائمة كالتالي:-

إسلام طارق، والسيد الصاوى، ورضا العزب، ومحمد الشاذلى، ومحمود مسعود، ومحمد العشرى، وسليمان عبدربه، وإسلام بدر، وحسام غالى، ونادر فؤاد، ومحمد اسعد، ومحمد فوزى، وعلاء كمال، ومحمد شيكا، وجوزيف بيسيه، وعبدالرحمن الدح، ومحمد مودى، ومحمد جودة.

جدير بالذكر أن طنطا يحتل المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 15 نقطة متساويًا مع غزل الذي يسبقه في المركز الخامس بفارق الأهداف.
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