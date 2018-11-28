المزين بالقوة الضاربة لمواجهة غزل المحلة بالقسم الثاني

أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادي طنطا قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة غدا بالجولة الـ11 بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.





وجاءت القائمة كالتالي:-





إسلام طارق، والسيد الصاوى، ورضا العزب، ومحمد الشاذلى، ومحمود مسعود، ومحمد العشرى، وسليمان عبدربه، وإسلام بدر، وحسام غالى، ونادر فؤاد، ومحمد اسعد، ومحمد فوزى، وعلاء كمال، ومحمد شيكا، وجوزيف بيسيه، وعبدالرحمن الدح، ومحمد مودى، ومحمد جودة.



