مصطفى الفقي: العناد السياسي ليس حلاً للاضطرابات في فرنسا

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن فرنسا تمتلك نقابات قوية، بالإضافة للتجمعات والكتل الطلابية والعمالية التي تمتلك القدرة على تحريك الأمور داخل الدولة.





وأضاف "الفقي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن أحداث فرنسا يصعب تحقيقها في العديد من الدول الأوروبية مثل إنجلترا، حيث تكون الاحتجاجات منظمة وذات طابع حضاري وليس تخريبياً مثلما حدث بباريس.



