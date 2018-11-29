نقدم لكم طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالطماطم، بأسهل الخطوات وأقل المكونات، وذلك من مطبخ الشيف منال العالم.



المقادير:



2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب مكرونة لسان العصفور

حبة صغيرة بصل مفروم

فص ثوم

5 أكواب مرق دجاج أو لحم

كوب عصير طماطم

ملعقة صغيرة معجون الطماطم

ملعقة صغيرة صلصة الفلفل الحارة

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة بهار مشكل

ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة



طريقة التحضير:



- ضعي الزبدة في حلة عميقة على نار متوسطة، ثم أضيفي المكرونة، وقلبيها باستعمال ملعقة خشبية إلى أن يصبح لونها ذهبي فاتح.



- أضيفي البصل والثوم. قلبي البصل مع المكرونة لمدة دقيقة. أضيفي المرق، عصير الطماطم، المعجون، الصلصة، الملح والبهار. دعي المكرونة تطهى لمدة ٣٠ دقيقة إلى أن تنضج تماما و"تتسبك الشوربة".



- اسكبي شوربة لسان العصفور في طبق تقديم عميق، ثم انثري الكزبرة عليها وقدميها مع عصير ليمون طازج.