التخطيط تكشف عن 41 خدمة تفاعلية للمواطنين في ختام معرض القاهرة للاتصالات

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توافر 41 خدمة تفاعلية على بوابة الحكومة المصرية، وذلك مع ختام معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي افتتحه رئيس الجمهورية، الأحد الماضي، واستمر حتى الأربعاء، تحت شعار "قيادة التحول الرقمي"، وكانت وزارة التخطيط هى المسئولة هذا العام عن الجناح الحكومى بالمعرض.



من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه يتم التعاون مع كل الجهات من أجل تقديم خدمات إلكترونية أفضل للمواطن.



وأضافت "السعيد": "تضمنت الخدمات التفاعلية التى تُقدم بالتعاون بين وزارة التخطيط ومصلحة الأحوال المدنية طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد طلاق مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد زواج مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد وفاة مميكن، وطلب الحصول على صورة قيد عائلي مميكن ثاني مرة، وطلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، وتجهيز القيد العائلي لأول مرة، بالإضافة إلى خدمات تتم بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة القابضة لكهرباء مصر مثل خدمات حساب استهلاك الكهرباء، ودفع فواتير الكهرباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والاستعلام عن فواتير الكهرباء وخدمات العداد التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وخدمات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، وخدمات شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء".



وتتوفر عدد من الخدمات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مثل خدمات مركز أبحاث طب الأسنان بمحافظة الإسكندرية، وخدمة تكليف الأطباء المتقدمين لتكليف الأطباء، الصيادلة، والأسنان، وأخصائي العلاج الطبيعي، التمريض، والمتقدمين للنيابات، بالإضافة إلى خدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة ويشمل التقدم للتنسيق، التحويل، التعديل، نشر نتائج التنسيق والتى تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن خدمات معادلات الدرجات العلمية الممنوحة من الجامعات التي لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات المصرية سواء داخل أو خارج مصر لكل مراحل معادلة الشهادة بدءا من تقديم الطلبات والتسديد الالكتروني ومراحل الفحص حتى إصدار الشهادة والتى تتم بالتعاون مع المجلس الأعلى المصري للجامعات.



وتتعاون وزارة التخطيط مع مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية لتقديم خدمات الجمارك وإتاحة خدمات المانيفست والصادر والوارد لمنافذ الإسكندرية، والقاهرة، والعين السخنة، والدخيلة، والسويس، وبورسعيد الجمركية، بالإضافة إلى التعاون مع شركة مصر للطيران لتقديم خدمة حجز تذاكر الطيران، والتعاون مع هيئة سكك حديد مصر لتقديم خدمات حجز تذاكر القطارات المكيفة للدرجة الأولي والثانية مع إتاحة السداد الإلكتروني، مضيفة أنه يتم كذلك تقديم خدمات عرض وسداد فواتير المكالمات المحلية والدولية إلكترونيا والاشتراك في خدمة الرسائل الإخبارية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، وخدمة الأرشيف الرقمي لمكتبة الإسكندرية وإمكانية تصفح أي كتاب من بين أكثر من 100.000 كتاب عربي وأكثر من 4000 كتاب أجنبي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، كما يتم تقديم مصر خدمة خرائط مواقع الخدمات الحكومية لتسهيل الوصول للموقع الأقرب للمواطن، فضلًا عن التعاون مع شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية لتقديم خدمات البوابة القانونية وعرض التشريعات والقوانين المصرية.



وتتوافر كذلك خدمات بوابة المشتريات الحكومية والتى تُسهل على المورد التعامل مع الجهات الحكومية، كما يمكن لمسئولي المشتريات في أي جهة حكومية التقدم بطلب شراء أو نشر المناقصات/ المزايدات الخاصة بهم علي البوابة وتقييمها وإرسالها، وكذلك بوابة الوظائف الحكومية والتى تُعلن عن الوظائف الحكومية الشاغرة، وكلاهما تُشرف عليهم وزارة التخطيط، كما يتم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة للإعلان عن فرص العمل والتدريب المتوفرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون مع وزارات الشئون الاجتماعية، الصحة، التربية والتعليم، والقوى العاملة لتقديم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المعلومات اللازمة للحصول على الخدمة من حيث وصف الخدمة، والنماذج والمستندات المطلوبة، وشروط الحصول على الخدمة، والجهة مقدمة الخدمة، وكذلك التعاون مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتقديم خدمات الاستعلام عن الشهادات الأهلية، والاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، والاستعلام عن الشهادات الحتمية، والاستعلام عن شهادات الأفراد، والاستعلام عن شهادة الأجنبي، ونماذج طلبات العمالة البحرية، ونماذج وطلبات قيد وتسجيل السفن.



كما تأتي ضمن تلك الخدمات التفاعلية على بوابة الحكومة المصرية خدمات القنصليات الالكترونية مثل طلب إصدار مستخرج رسمي من شهادة الميلاد، وطلب تجديد تصريح العمل، وتقديم شكوى أو طلب عام، واستخراج وتجديد جوازات السفر وشئون الجنسية، والأحوال المدنية والشخصية، والتصديقات بأنواعها، وتأشيرات الدخول، وطلب تجديد وثيقة السفر للفلسطنيين، وخدمة دليل السفر الذي يوفر المعلومات والبيانات التى تحتاجها في رحلة السفر للخارج وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، كما يتم التعاون مع وزارة العدل فيتم تقديم خدمات نيابات المرور والاستعلام عن مخالفات رخص المركبات ورخص القيادة.