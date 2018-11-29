بلجيكا تتصدر التصنيف العالمي لـ الفيفا لشهر نوفمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن التصنيف العالمي للمنتخبات لهذا الشهر نوفمبر، حيث حافظت بلجيكا على صدارتها للتصنيف العالمي، واستمر تقدم بلجيكا بفارق نقطة واحدة فقط أمام فرنسا "بطلة العالم" وهو ذات الفارق الذي كان عليه الشهر الماضي بعد أن فقد كل منهما 6 نقاط من الرصيد، لتصبح بلجيكا بـ1727، وفرنسا 1726.





ولم يطرأ تغيير على المراكز الثلاثة التالية، حيث بقيت البرازيل بالمركز 3، بـ 1676 وكرواتيا 4، بـ 1634 ثم إنجلترا 5، بـ 1631 لكن أتى التغيير في المراكز التي تليهم، إذ تقدمت البرتغال مركزًا للأمام، لتصبح 6، بـ 1614 بدلا من أوروجواي التي تراجعت مرتبة 7، بـ 1609.





بينما ظل حال بقية ترتيب العشرة الأوائل على حاله، ببقاء سويسرا 8، بـ 1599، ثم أسبانيا 9، بـ 1591 والدنمارك 10، بـ 1580.



