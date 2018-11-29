ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

احتفالات أعياد الطفولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:11 م
احتفالات اعياد الطفولة
احتفالات اعياد الطفولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالاقصر
شمس يونس
نظم قصر ثقافة الطارف، بمدينة القرنة، اليوم الخميس، احتفالًا بأعياد الطفولة، مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرب الأقصر.

وقال حسان علي مدير قصر ثقافة الطارف، إنه تم تنظيم الاحتفالية بالتعاون مع مركز تخاطب جمعية براءة الخيرية، بالإضافة إلى أطفال الحضانة.

وأوضح مدير القصر، أن الاحتفال تضمن تقديم عدة فقرات، من بينها، "أداء حركي على أنغام موسيقى الطفل، وورشة رسم للأطفال، وورشة تلوين، وعرض لمسرح العرايس، وحكاية قصة من الكتب الخاصة للأطفال بمكتبة القصر، والرسم على الوجه.

وأشار إلى أن ذلك جاء في اطار الاحتفال بأعياد الطفولة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يولون اهتمامًا من قبل القيادة السياسية، وتخصيص عام 2018 لهم.
احتفالات أعياد الطفولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر.. صور
احتفالات أعياد الطفولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر.. صور
احتفالات أعياد الطفولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر.. صور
احتفالات أعياد الطفولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر.. صور
loading...

ترشيحاتنا

استبعاد جهاد جريشة من إدارة إياب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية بسبب المصرى

تعليق مثير لـ نيمار على فوز باريس سان جيرمان أمام ليفربول محمد صلاح

مفاجأة بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

هشام سليم: علاقتي ببناتي ليست جيدة.. وبمل من التمثيل.. فيديو

محمد عواد يوجه صدمة قوية للإسماعيلي بعد عصام الحضري

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن عودة رمضان صبحي للقلعة الحمراء

بيع سلم برج إيفل في مزاد علني.. والمشتري يدفع ثمنا خياليا

رعب فى إسرائيل من حزب الله وتوقعات بإطلاق 1500 صاروخ يوميًا على تل أبيب

منة فضالي تكشف سبب بكائها على الهواء

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

يوسف العبد: 20 غرزة للطبيب البيطري رافض ذبح الماشية المصابة بالسل

أزمة بين قطر وبريطانيا بسبب جريمة اغتصاب وحشية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية.. صور

متحف الحضارة يستقبل 800 قطعة أثرية.. صور

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فيديو

فيديوجراف| جهاز كشف الكذب يفضح جريمة قتل أم وأطفالها
لأول مرة سوما تكشف عن مرضها وسبب غيابها السنوات الماضية .. فيديو
عالم يناشد وزارة التعليم تدريس اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
بيع أكثر من 290 ألف كراسة شروط للإسكان الاجتماعى يتصدر صباح البلد
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟