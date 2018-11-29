احتفالات أعياد الطفولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر.. صور

نظم قصر ثقافة الطارف، بمدينة القرنة، اليوم الخميس، احتفالًا بأعياد الطفولة، مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرب الأقصر.



وقال حسان علي مدير قصر ثقافة الطارف، إنه تم تنظيم الاحتفالية بالتعاون مع مركز تخاطب جمعية براءة الخيرية، بالإضافة إلى أطفال الحضانة.



وأوضح مدير القصر، أن الاحتفال تضمن تقديم عدة فقرات، من بينها، "أداء حركي على أنغام موسيقى الطفل، وورشة رسم للأطفال، وورشة تلوين، وعرض لمسرح العرايس، وحكاية قصة من الكتب الخاصة للأطفال بمكتبة القصر، والرسم على الوجه.



وأشار إلى أن ذلك جاء في اطار الاحتفال بأعياد الطفولة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يولون اهتمامًا من قبل القيادة السياسية، وتخصيص عام 2018 لهم.