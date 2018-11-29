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فن

٣ جوائز للفيلم المصرى ورد مسموم بمهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:35 م
صدى البلد
محمد نبيل - شروق إبراهيم
حصد الفيلم المصرى "ورد مسموم" 3 جوائز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن مسابقة أفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة.

الفيلم حصد ايضا جائزة الأمم المتحدة وجائزة أفضل فيلم عربى بالمهرجان والتى تقدر بــ ١٥ الف دولار، وهو إنتاج مصري فرنسي مشترك حيث تشارك في إنتاجه شركات البطريق وريد ستار من مصر و haut les mains productions من فرنسا، وحصل على دعم من عدة جهات سينمائية.

وتدور أحداث الفيلم حول صقر، الذي يريد الفرار من حي المدابغ الذي يعيش ويعمل فيه بمصر، إلا أن أخته تحية تريد منعه من السفر بأي ثمن، وتعمل الأخت كمنظف مراحيض في مركز تجاري فيما يعمل الأخ في ورشة دباغة.

الفيلم تجربة سينمائية جديدة تخلط التسجيلي بالروائي، حيث يتم التصوير في المواقع الحقيقية بمناطق مصر القديمة وبشخصيات حقيقية من عمال المدابغ عن واقع مهنتهم القاسية وأحلامهم البسيطة.
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