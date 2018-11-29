شاهد.. 70 صورة للمكرمين والفائزين فى ختام القاهرة السينمائي‎

أسدل الستار منذ قليل على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين، بعد أن تم الإعلان عن أسماء الفائزين فى مختلف المسابقات.



وقد حصد الفيلم المصرى وردة مسموم 3 جوائز دفعة واحدة، فى حين تم منح الفنان المصرى شريف الدسوقى جائزة أفضل ممثل دور أول عن فيلم "ليل خارجى" للمخرج أحمد عبد الله.



جدير بالذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت يوم 20 نوفمبر الماضي وتم تكريم النجم حسن حسني والمخرج البريطاني بيتر جرينواي بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية، وتم منح الفنان هشام نزيه جائزة فاتن حمامة للتميز.