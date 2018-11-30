خطة لتأمين أسقف المتاحف من أمطار الشتاء.. صور

زار فريق الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الآثـــار، المتحف المصري بالتحرير اليوم الخميس، لمعاينة أسطح المتحف لاتخاذ الاجرات الاحترازية لدرء خطر الامطار والسيول.



د.ممدوح عودة مدير عام الإدارة قال إن الفريق ضم عبد الحميد صلاح مدير ادارة تقيم المخاطر واحمد طه مدير الاتصال والاعلام واحمد خيرى مدير اعادة التأهيل، مشيرا إلي أن الزيارة جاءت فى اطار استراتيجية الادارة وقدوم فصل الشتاء وهطول الامطار والسيول.



وتابع في تصريحات لصدي البلد: الادارة بالتعاون مع الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، تقوم منذ اسبوعين مع الادارات التابعه لقطاع المتاحف بعمل مراجعات لاسطع جميع متاحف القاهرة الكبرى،للتاكد من سلامة الاسطح وصيانة مصارف المياه بها ومعالجة اى مشكلات سلبية من شروخ وتشققات بالاسطح، لدرء خطورة مياه الامطار.



وأضاف: وفى هذا الاطار فقد بدات الادارة بالمتاحف الكبرى مثل المتحف المصرى والفن الاسلامي والقبطى ومتحف المنيل وكذا متحف النسيج، وهذا العمل يتم بالتعاون المشترك للادارات الفنية بالمتاحف، وينتهي العمل الاسبوع القادم بالمتاحف المذكورة.