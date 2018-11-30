الأرجنتين تغدق الهدايا على زعماء مجموعة العشرين

حصل زعماء أكبر اقتصادات العالم على أوشحة من صوف الألبكة وأساور فضية ونبيذ من منطقة مندوزا وشاي من منطقة باتاجونيا لدى وصولهم لمدينة بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين أمس الخميس استعدادا لقمة مجموعة العشرين.



ويشارك زعماء مجموعة الدول العشرين في القمة التي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر يومين وتخيم عليها خلافات كبيرة في قضايا من بينها التجارة والهجرة وتغير المناخ.



لكن الزعماء تذوقوا حلاوة الأرجنتين قبل خوض المناقشات الصعبة.



وقال متحدث باسم مكتب رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري إن زوجته جوليانا عواضة انتقت الهدايا بنفسها. ونشرت جوليانا تسجيلا مصورا على موقع إنستجرام وتظهر فيه نسوة يحيكن الأوشحة يدويا في منطقة كاتاماركا باستخدام طريقة ترجع إلى مئات السنين.



وسيحصل الزعماء أيضا على شوكولاتة محشوة بالحليب المكثف المكرمل، وهي حلوى أرجنتينية تعرف باسم (دولتشي دي ليتشي)، علاوة على شاي مصنوع بطريقة خاصة وشموع ونبيذ من منطقة مندوزا الغربية التي تشتهر بنبيذ مالبيك الأحمر.



وقال كبير الطهاة في حفل عشاء يحضره زعماء مجموعة العشرين اليوم الجمعة في مسرح تياترو كولون الشهير في بوينس أيرس لرويترز يوم الأربعاء إن مأدبة أرجنتينية تضم شرائح اللحم والضأن ووجبة تقليدية من شطائر النقانق في انتظار الزعماء.