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حوادث

مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة بمراكز المحافظة ..صور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:05 م
حملة مكبرة بمراكز
حملة مكبرة بمراكز الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت مديرية أمن الفيوم بإشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم بحملة مكبرة علي مدار اليوم استهدفت كافة مظاهر الخروج عن القانون .

أسفرت عن ضبط (8) قطع سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص وقضية مخدرات (اتجار) ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما ، و (10) قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات و (2) قضية كمبيوتر ومقهي بدون ترخيص في مجال قضايا المصنفات الفنية و (7) قضية متنوعة في مجال قضايا الاحداث و (1111) حكم في مجال تنفيذ الأحكام و (118) قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر و (113) قضية في مجال المرور علي الأسواق (عدم وجود شهادة صحية - ادارة نشاط بدون ترخيص ) و (463) تنفيذ قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين و (877) مخالفة وجنحة مرور.

يأتى ذلك في إطار حرص أجهزة الوزارة علي فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري في شتي المجالات ومداهمة الاوكار والبؤر الاجرامية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون .

مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة بمراكز المحافظة ..صور
مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة بمراكز المحافظة ..صور
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