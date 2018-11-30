ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة العشرين

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الصيني تشي جين بينج على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين.



ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا للقاء ولي العهد مع الرئيس الصيني.



وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عقد عدة لقاءات على هامش قمة العشرين، حيث التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من قادة العالم.