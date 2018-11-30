البابا تواضروس يشهد لقاء شركاء التنمية بمركز لوجوس بوادى النطرون

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية شهد اليوم لقاء شركاء التنمية من كل العالم الذي عُقِد بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، مع فريق أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وذلك لمتابعة العمل فنيًا وماليًا.



وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - أن اللقاء عقد بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، لافتا إلى أن قداسة البابا القى كلمة خلال اللقاء عن الرحمة والحب.