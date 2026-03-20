التنسيقية تثمن تحركات الرئيس السيسي لتعزيز التضامن العربي وترسيخ الأمن القومي المشترك

تُعرب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن بالغ تقديرها للتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، من خلال زيارته الأخوية إلى كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والتي جاءت في توقيت بالغ الدقة والأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات متسارعة.

وتؤكد التنسيقية أن هذه الزيارة تعكس بجلاء ثوابت السياسة المصرية الراسخة، القائمة على دعم الأشقاء، وتعزيز أواصر التضامن العربي، وترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي المشترك، حيث حملت تحركات السيد الرئيس رسائل طمأنة واضحة إلى دول الخليج العربي، تؤكد وقوف مصر الكامل إلى جانبها، ورفضها القاطع لأي تهديدات تمس أمنها واستقرارها.

كما تُشيد التنسيقية بتأكيد السيد الرئيس أن أمن دول الخليج العربي يُعد امتدادًا أصيلاً للأمن القومي المصري، وهو ما يجسد إدراكًا استراتيجيًا عميقًا لوحدة المصير العربي، وحرص الدولة المصرية على صون مقدرات الشعوب العربية وحماية استقرارها، في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.

وتُثمن التنسيقية ما أسفرت عنه اللقاءات الثنائية مع قيادتي الإمارات وقطر من تأكيد على استمرار التنسيق والتشاور، والعمل المشترك نحو خفض حدة التوتر، والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتجدد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل لكافة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، مؤكدة أن هذه التحركات تعزز من الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وحائط صد في مواجهة التحديات التي تستهدف الأمن القومي العربي.

كما تدعو التنسيقية إلى مواصلة تضافر الجهود العربية، وتكثيف آليات التنسيق المشترك، بما يُسهم في احتواء الأزمات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.