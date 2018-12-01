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ثقافة

انطلاق الدورة السادسة لملتقى بكرة أحلى لذوي القدرات الخاصة.. الاثنين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:10 ص
انطلاق الدورة السادسة
انطلاق الدورة السادسة لملتقى بكرة احلى لذوى القدرات الخاصة
محمد مندور
تقام هذا العام الدورة السادسة لملتقى بكرة احلى لذوى القدرات الخاصة وهى الدورة العربية الاولى من الملتقى وتجمع هذه الدورة إبداعات العديد من ذوى القدرات الخاصة من مصر وعدد من الدول العربية ومنها السعودية - سلطنة عمان – المغرب – ليبيا يقدمون إبداعاتهم فى مجالات الفنون التشكيلية والمسرح والاستعراض والموسيقى والغناء والشعر والقصة القصيرة، انطلاقًا من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة وفى إطار الدور الذى يقوم به صندوق التنمية الثقافية فى دعم ذوى القدرات الخاصة والعمل تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية .

ويبلغ عدد الأعمال التي شاركت في الملتقى 150 عمل فى مجال الفنون التشكيلية – الغناء الجماعى 8 أعمال – الغناء الفردى 24 عمل – العزف الفردى 13 عمل – المسرح 6 أعمال – الاستعراض 4 أعمال – الشعر والقصة القصيرة 4 أعمال .

يقام حفل الافتتاح يوم 3 ديسمبر 2018 بمسرح الهناجر وقاعة آدم حنين للفنون ويتضمن افتتاح معرض للأعمال الفنية المشاركة ثم حفل الافتتاح يتضمن عرض لأهم الأعمال المشاركة فى مجال الغناء والاستعراض والمسرح والموسيقى والشعر .

وتستمر العروض بمسرح الهناجر حتى يوم 6 ديسمبر كما تقدم العروض بكل من قصر الأمير طاز ومركز طلعت حرب الثقافى ومركز الحرية للابداع بالاسكندرية ، يشارك من السعودية الفنانة التشكيلية / أمل بنت عبد العزيز أبو حميد – والفنانة التشكيلية / انتصار بنت ابراهيم الهدلق – وإلهام بنت على بن المداوى الحارثى (شعر).

يشارك من ليبيا جمعية روح العطاء لذوى الاحتياجات الخاصة فى الاستعراض والقاء الشعر والفنون التشكيلية يشارك من المغرب الفنان التشكيلى /أحمد أمين النولي (إعاقة حركية )والفنانة / حورية حجوى (كفيفة )، ويشارك من سلطنة عمان الفنان وليد بن صالح بن على الهاشمى (نحت على الخشب ) كفيف – والفنان التشكيلى /أحمد بن محمد بن على اليوسفى (كفيف ) – حمود بن حمد بن عبدالله (شعر وقصة قصيرة ) (اعاقة حركية ).
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