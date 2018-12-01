محمد هنيدى يكشف أسرارا لأول مرة على قهوة أشرف

يكشف الفنان محمد هنيدي العديد من أسراره الفنية والشخصية مع الفنان أشرف عبد الباقى، وذلك ببرنامج "قهوة أشرف" المذاع على فضائية "الحياة"، يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساء.



يذكر أن "قهوة أشرف" برنامج فنى اجتماعى، يستضيف نجوم الفن ونماذج من الشباب المكافح أصحاب الأفكار والمشاريع التجارية المختلفة، ويعرض عبر شاشة قناة الحياة، فى العاشرة مساء كل ثلاثاء.