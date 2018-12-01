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أخبار العالم

العرب يحتفلون باليوم الوطنى الإماراتى.. ومغردون: اللهم احفظ شعبها

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:59 م
صدى البلد
منار نور
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا، الأحد، بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وهو اليوم الوطنى الإماراتى الذى يتم الاحتفال به يوم 2 ديسمبر من كل عام.

لذلك دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمصر وعدد من الدول العربية، هاشتاج ⁧#اليوم_الوطني_الاماراتي_47⁩ وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاءت تغريدات رواد "تويتر" احتفالا باليوم الوطنى الإماراتى: "من أم الدنيا أرض الكنانة، كل عام وأنتم بخير في دار زايد الخير وربنا يديم عليكم الأمن والرخاء #اليوم_الوطني_الاماراتي_47".

وغرد آخر: "من دار السلاطين إلى دار زايد الخير: كل عام والإمارات وشعبها و حكومتها بأمن وأمان وخير ونعمة يا رب، اللهم احفظ دولة الإمارات فإن لنا فيهم أهلا وأصحابا، اللهم إننا نحبهم كما نحب أنفسنا #اليوم_الوطني_الإماراتي_4.

وأضاف: "لقد شهدنا بكل الفخر والاعتزاز دولتنا وهي تقطع خطوات عملاقة إضافية، على طريق التنمية المستدامة والنهضة الدائمة، ورأينا عيال زايد وهم يبرزون ويتفوقون ويرفعون اسم بلادنا عاليًا في شتى المحافل فكانوا خير ممثلين لبلادنا في عام زايد".

يأتى اليوم الوطنى الإماراتى حينما تم إجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا، حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقر دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
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