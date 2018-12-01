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ديني

البحوث الإسلامية يبدأ المراجعات العلمية للطلاب الوافدين بمدن البعوث

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:53 م
صدى البلد
محمد شحتة
بدأ مجمع البحوث الإسلامية عقد محاضرات المراجعات العلمية للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية بالتعاون مع أساتذة المواد الدراسية من كليات جامعة الأزهر، ضمن الأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها المجمع للطلاب الوافدين أثناء فترة الدراسة وقبيل الامتحانات لدعم مستوياتهم العلمية ومساعدتهم في تحقيق الاستفادة الكاملة من المناهج الدراسية الرصينة للأزهر الشريف التي تشكل العقلية العلمية لهم.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المراجعات تشمل محاضرات للطلاب والطالبات بجميع أقسام كليات أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، والدراسات الإسلامية، والدراسات الإنسانية، من خلال أساتذة المواد الذين يدرسون للطلاب في تلك الكليات.

وأضاف "عفيفي" أن المحاضرات تحتوي على مراجعات سريعة للمواد والمقررات المختلفة لكل قسم، بالإضافة إلى شرح لبعض النقاط التي لم يتمكنوا من فهمها، ليتم شرحها بشكل مبسط وأكثر وضوحًا، وذلك تيسيرًا على الطلاب قبل دخول الامتحانات في هذه المواد الدراسية.

وأوضح الأمين العام أن المحاضرات مستمرة للطلاب والطالبات حتى امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن هذا النشاط الذي يقوم به المجمع يأتي في إطار الجهود المبذولة في التعاون المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للعناية بالطلاب الوافدين ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم، وليؤكدوا على الدور الحضاري لمصر في دول العالم.
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