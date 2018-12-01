غدا.. الإمارات تحتفل بالعيد الوطني الـ47 وسط نمو اقتصادي وحضور دبلوماسي فاعل

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غد " الأحد " بيومها الوطني الـ47 الذي يصادف الثاني من ديسمبر.



تأتي احتفالات هذا العام تزامنًا مع احتفاء الإمارات بالذكرى المئوية لولادة باني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، فيما حققت إنجازات ملهمة على صعيد العمل الدبلوماسي وتقدم جواز السفر الإماراتي في الترتيب العالمي لأقوى جوازات السفر في العالم.



وذكر (تقرير وكالة أنباء الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن التعاون المشترك مع اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا") أن دولة الإمارات العربية المتحدة جسدت هذا العام دورها الإقليمي في قطاع المال والأعمال وسط توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 2،8%.



وأشار التقرير إلى إنه في الوقت ذاته شكل إطلاق القمر الصناعي خليفة سات حدثًا محوريا نقل الإمارات إلى عهد التصنيع الفضائي الكامل بعد أن أشرف على صناعته وتطويره مهندسون إماراتيون بنسبة 100 بالمائة.



وواصلت الإمارات عطاءها الإنساني واحتلت المركز الأول عالميا في مجال تقديم المساعدات التنموية الرسمية قياسا على دخلها القومي وحافظت على حضورها العالمي في مجال التسامح، واستضافت العديد من الأحداث والمناسبات التي عززت مكانتها في هذا الصدد ومن أبرزها القمة العالمية للتسامح والمهرجان الوطني للتسامح وهو ما عزز من مكانتها كمركز للوسطية والاعتدال في المنطقة والعالم.



واستكملت الامارات في العام 2018 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية من خلال استصدار العديد من المراسيم والقوانين الاتحادية أهمها المرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.



وأكدت الإمارات على صدارتها العربية والإقليمية في تقارير التنافسية العالمية لهذا العام حيث احتلت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الــ17 على المستوى العالمي، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية.



واحتلت الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017 وذلك وفقا للبيانات التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وبلغ مجموع المساعدات التي قدمتها الإمارات لليمن منذ بداية عام 2018 وحتى 1 أكتوبر الماضي 4.56 مليار درهم (1.24 مليار دولار أميركي).



في الجانب الاقتصادي حافظ الاقتصاد الإماراتي على نموه المتوازن خلال عام 2018 على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا، حيث توقع مصرف الامارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2,8 بالمائة عام 2018.

وبلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2018 نحو 53 مليارا و369 مليون درهم، وذلك بعد احتساب الاعتماد الإضافي للميزانية الذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم/6/ لسنة 2018.



وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر من ميزانية عام 2018 بمخصصات تزيد على نصف اجمالي الميزانية وبمبلغ قدره 26,3 مليار درهم.



ودشنت في الإمارات جملة من المشاريع الإنمائية الضخمة التي أسهمت في تحسن مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور وخلقت الآلاف من فرص العمل، وتركزت على المشروعات السكنية ومشاريع تطوير البنية التحتية التي تعتبرها الإمارات المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام.



وتصدر مشروع "عالم وارنر براذرز أبوظبي" على صدارة المشاريع في قطاع السياحة وساهم في تعزيز مكانة جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية كأحد أهم وجهات سياحة الترفيه في المنطقة بعد أن شهدت مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية.



وفي الإطار ذاته واصلت دبي إبهار العالم بمعالمها السياحية الفريدة فبالإضافة إلى المعالم ذات الاهتمام العالمي كبرج خليفة ودبي مول وغيرها.. أضافت عاصمة الترفيه الأولى في المنطقة برواز دبي الذي بلغت تكلفته النهائية أكثر من 200 مليون درهم.



دشنت إمارة الشارقة أحد أهم مشاريع البنية التحتية والطرق في المنطقة بعد افتتاح المرحلة الأولى من طريق خورفكان والبالغ طولها 89 كيلومترًا، بتكلفة 5 مليارات و500 مليون درهم ويضم 5 أنفاق تخترق السلاسل الجبلية المحيطة بالمدينة.



وحول الجانب الثقافي شكل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 37 الحدث الثقافي الأبرز خلال عام 2018 حيث نجح في تحقيق رقما جديدا بعدد زواره الذين تجاوزا 2.23 مليون زائر، وحقق أكثر من 2.7 مليار مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.



دوره استقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ28 أكثر من 300 ألف زائر من جمهور القراءة والشعر والأدب والثقافة من كافة الفئات العمرية.. وذلك على مدار سبعة أيام شهدت مشاركة أكثر من 1181 جهة عارضة قدمت من 63 بلدًا.



وشهد الشهر الوطني للقراءة هذا العام أكثر من 1700 مبادرة وفعالية قرائية تغطي مختلف المجالات نظمتها أكثر من 66 جهة اتحادية ومحلية إضافة إلى القطاع الخاص في الدولة.



واستضافت الإمارات على أرضها في عام 2017، العديد من المؤتمرات العالمية، مثل «القمة العالمية للحكومات»، التي حضرها أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، وملتقى تحالف الأديان، ومجالس المستقبل العالمية 2018، وأسبوع أبوظبي للاستدامة 2018، والقمة العالمية للتسامح، وغيرها من الفعاليات التي كرست الإمارات مركزًا عالميًا لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات الدولية.