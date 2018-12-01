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محافظات

سعد يتفقد سير العمل بموقف الفيوم - القاهرة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:24 م
محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بموقف الفيوم/ القاهرة
نبيل أبو السعود
قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بجولة تفقدية داخل موقف الفيوم / القاهرة رافقه خلالها مدير عام إدارة المواقف بالمحافظة، حيث تفقد محافظ الفيوم الموقف وأكد على ضرورة الالتزام بالأجرة المقررة وعدم زيادتها لعدم التعرض للمحاسبة القانونية.

واستمع المحافظ إلى بعض شكاوي المواطنين وأصدر توجيهات لمدير المواقف بتوفير سيارات إضافية ووضع استيكرات مدون عليها خطوط السير وتعريفة الركوب علي السيارات والتاكسيات وإعلام المواطنين وعدم التعرض للاستغلال من البعض وضرورة تكثيف الحملات المرورية وتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة أو عدد الركاب ومراجعة خطوط السير.
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