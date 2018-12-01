تجليس الأنبا ماركوس.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان الحفل بدير القديسة دميانة ببلقاس.. ويتمنيان امتداد جلوسه على كرسي الإيبارشية سنين كثيرة

محافظ الدقهلية ومدير الأمن:

يشهدان حفل الأنبا ماركوس بدير القديسة دميانة ببلقاس

يهنئان نيافة الأنبا ماركوس بتجليسه أسقفا لدمياط وكفرالشيخ

يتمنيان بأن يمتد جلوسه على كرسي الإيبارشية سنين كثيرة

نيافة الأنبا ماركوس:

يستعير كلمات قداسة البابا تواضروس عن الراحل العزيز نيافه الانبا بيشوى والذى كان طالبا متميزا

أرجو أن أسير على نهجه وأن أحقق ولو القليل مما حققه



هنّأ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الأنبا ماركوس الأسقف الجديد لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى بتجليسه على كرسي الإيبارشية.



جاء ذلك خلال حفل استقبال نيافة الأنبا ماركوس بدير القديسة دميانة بالبراري بعد ظهر اليوم.



أعرب محافظ الدقهلية - خلال حفل استقبال الأنبا ماركوس بدير القديسة دميانة بالبرارى اليوم، عن أمنياته للأنبا ماركوس بأن يمتد جلوسه على كرسي الإيبارشية سنين كثيرة.



واستقبلت إيبارشية دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس أسقفها الجديد الأنبا ماركوس والذي تم اختياره خلفًا لمثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي الذي رحل عن عالمنا الفاني أول أكتوبر من العام الجاري.



وأقيم حفل الاستقبال وطقس التجليس بدير القديسة دميانة بالبراري، بينما تستقبل نيافته مطرانية كفر الشيخ غدًا تليها مطرانية دمياط بعد غدٍ.



وشهد محافظ الدقهلية واللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية الآن حفل تجليس الحبر الجليل نيافة الأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى خلفا لنيافة الأنبا بيشوى الذى انتقل الى الرفيق الاعلى الشهر الماضى.



فيما شهد الحفل الأنبا بولا مطران طنطا والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأب سيرجيوس سيرجيس، وكيل عام البطريركية ولفيف من الاساقفة والاباء وأعضاء المجمع المقدس ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيادات التنفيذية بالدقهلية.



كما شهد مراسم تجليس الانبا ماركوس المهندس مختار الخولى السكرتير العام واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد واللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية واللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطنى، واللواء طارق هجرس رئيس فرع الأمن العام بالدقهلية واللواء محمد شرباش مدير المباحث.



وأعرب شاروبيم عن تمنياته الطيبة لنيافة الانبا ماركوس فى كرسيه الجديد وقال أثق فى نيافته كقائد لشعب الكنيسة فى دمياط وكفر الشيخ والبرارى.



وأكد محافظ الدقهلية إن اليوم يعد واحدا من أيام مصر المجيدة وهو اليوم الذى يشهد فيه ومعه عدد من كبار المسئولين بمحافظة الدقهلية الاحتفالية الخاصة بتجليس نيافه الأنبا ماركوس مطران لدمياط وكفر الشيخ وبرارى بلقاس بدير القديسة دميانة.



وأضاف المحافظ أننى حريص على أن أكون وسط هذا الجمع الكبير فى أجواء روحانية تتسم بالتسامح، وكذلك لأعبر عن سعادتى ومن معى بهذا اليوم، مؤكدا على ثقته فى قدرة وحكمة نيافة الأنبا ماركوس على قيادة شعب الكنيسة فى هذه المرحلة التى يمر بها الوطن، والتى تتطلب التكاتف والتراحم والتعاون بين الجميع.



فيما أكد نيافة الأنبا ماركوس فى كلمته فى احتفالية تجليسه أن مهمته تأتي لاستكمال مسيرة المتنيح نيافة الأنبا بيشوي، وما قدمه على مدى أكثر من 46 عاما لشعب الكنيسة من الجهد الكثير والعلم الغزير وأجمعنا جميعا على حبه واحترامه ونهلنا من علمه وحكمته.



وقال نيافه الأنبا ماركوس إنه يستعير كلمات قداسة البابا تواضروس عن الراحل العزيز نيافه الانبا بيشوى والذى كان طالبا متميزا وراهبا ناسكا واسقف راعيا مطرانا عالما.



وأضاف نيافه الأنبا ماركوس قائلا: أرجو أن أسير على نهجه وأن أحقق ولو القليل مما حققه.



وكان شاروبيم قد شهد الاسبوع الماضى فى مقر الكاتدرائية الارثوذكسية بالعباسية حفل رسامة الانبا ماركوس بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية وقيادات الكنيسة الارثوذكسية وعدد كبير من المسئولين.