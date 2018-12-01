الاهلي يتقدم على بتروجيت بهدف احمد الشيخ فى الشوط الاول.. فيديو

نجح فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي في انهاء الشوط الاول الذي يجمعه بمنافسه بتروجيت متقدمًا بهدف نظيف دون رد بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.



سبقت المباراة ازمة بين مراقب المباراة والاهلي وبتروجيت حيث تمسك الاهلي بارتداء زيه الاحمر التقليدي،بينما تمسك بتروجيت بتماسك بارتداء زيه الاحمر والازرق.



وبدأ الاهلي ضاغط على دفاعات الفريق البترولي باحث عن تسجيل الهدف الاول،الا ان بتروجيت كاد ان يباغت الاهلي بهدف اول بهجمة بالدقيقة 4 الا انها انتهت بركلة ركنية استطاع شريف اكرامي السيطرة عليها.



ونجح الاهلي في ان يباغت فريق بتروجيت بالدقيقة 8 من عمر المباراة بهدف مبكر عن طريق احمد الشيخ والذي جاء بعد ركنية من وليد سليمان.



وحاول فريق بتروجيت العودة من جديد الي فعاليات المباراة وذلك من خلال السيطرة على الكرة،الا ان الاهلي عاد من جديد لضغطه على دفاعات الفريق البترولي.



وكاد الاهلي ان يضيف الهدف الثاني وذلك بالدقيقة 18 وذلك بعد تصدي علي فرج لتسديدة من وليد ازارو،لترتد الي ناصر ماهر ،ويتصدى لها حارس الفريق البترولي من جديد.



وسجل فريق بتروجيت هدف التعادل عن طريق الايفواري محمد فييرا الا ان الحكم قرر الغاءه بداعي التسلل بالدقيقة 28.



وقرر الجهاز الفني لفريق بتروجيت بقيادة مؤمن سليمان اجراء تبديل مبكر بدخول محمد سالم بدلًا من محمد فييرا في الدقيقة 35.



وسقط نجم النادي الاهلي حسام عاشور بالدقيقة 40 خارج الملعب بسبب اصابة على مستوى الكاحل،ليطلب الجهاز الطبي خروجه وتبديله،لعدم قدرته على اكمال المباراة،ليدخل بدلًا منه عمرو السولية.



وجاءت تشكيل الاهلي على النحو التالي :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : ايمن اشرف - سعد سمير - أحمد علاء - كريم نيدفيد

خط الوسط :حسام عاشور - هشام محمد - احمد الشيخ - ناصر ماهر - وليد سليمان

خط الهجوم : وليد ازارو.