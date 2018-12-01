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أحمد موسى: متظاهرو السترات الصفراء يخططون للانتشار في كل أوروبا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن القنوات العربية كانت أفضل عالميًا في تغطية ما يحدث في فرنسا؛ مستنكرًا أن قناة فرانس 24 تجاهلت الأحداث تماماً وكأن شيئاً لم يكن.

وأوضح "موسى" خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن فرنسا لديها مشكلات اقتصادية عكس ألمانيا التي تمتلك اقتصاداً قوياً؛ موضحاً أن متظاهري السترات الصفراء يخطون للانتشار في بلجيكا وألمانيا وهولندا وبريطانيا.

وأكد "موسى"، أن القارة الأوروبية على صفيح ساخن، ومن الممكن أن تنشر المظاهرات بسرعة لتعم الفوضى بها كلها؛ مرددًا: «المظاهرات سوف تنتشر في كل أوروبا قريباً».
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