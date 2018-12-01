أحمد موسى: متظاهرو السترات الصفراء يخططون للانتشار في كل أوروبا

قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن القنوات العربية كانت أفضل عالميًا في تغطية ما يحدث في فرنسا؛ مستنكرًا أن قناة فرانس 24 تجاهلت الأحداث تماماً وكأن شيئاً لم يكن.





وأوضح "موسى" خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن فرنسا لديها مشكلات اقتصادية عكس ألمانيا التي تمتلك اقتصاداً قوياً؛ موضحاً أن متظاهري السترات الصفراء يخطون للانتشار في بلجيكا وألمانيا وهولندا وبريطانيا.



