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ثقافة

المتحف الإسلامي ينظم معرض "تراثيات 2" بمحطة مترو محمد نجيب.. اليوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:29 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
تشهد محطة مترو محمد نجيب اليوم الأحد افتتاح معرض"تراثيات 2" للحرف التراثية، والذي ينظمه المتحف الإسلامي تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وذلك طوال اليوم من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء.

المعرض يأتي بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق،حيث وافق المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتنفيذ والصيانة،على إقامة المعرض داخل المحطة وهي المؤدية إلي المتحف الإسلامي.

من جانبه قال الدكتور ممدوح عثمان مدير المتحف الإسلامي إن شركة مترو الأنفاق شريك مجتمعي مهم للمتحف الفن الإسلامي وأنه سعيد بهذا التعاون القائم بينهما،ويأتي المعرض ضمن الخطة التي تنفذها إدارة التسويق والقسم التعليمي بالمتحف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

وتابع: سيتم عرض أكثر من30 حرفة تراثية من الورش المختلفة التي استضافها المتحف خلال هذا العام،ومنها الزجاج المعشق والرسم على الزجاج والرسم على السيراميك والصدف والنقش على النحاس والجلود والنجف التراثي والخيامية وأشغال المشربيات والحفر على الخشب وكذلك الأشغال اليدوية كالديكوباج والإكسسوار والتريكو.
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