فحص طبي لمحمد شريف في الأهلي

يخضع محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم لحسم مشاركته من عدمها في المران الجماعي.



ويعاني اللاعب من نزلة برد شديدة حرمته من التواجد في التدريبات الجماعية الأخيرة.



يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة الجونة الأربعاء القادم في إطار منافسات الدوري الممتاز.



واستعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات بتغلبه على مضيفه بتروجيت 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

