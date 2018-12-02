ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

منتخب السلة على موعد مع التأهل إلى كأس العالم اليوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:59 ص
منتخب السلة
منتخب السلة
عمرو الحلوانى
يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة السلة فى مواجهة قوية اليوم أمام الكاميرون فى إطار الجولة الثالثة من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بالصين 2019 .

ويحتاج المنتخب الوطنى اليوم إلى الفوز من أجل كتابة التاريخ مجددا بالتأهل بشكل رسمى إلى كأس العالم بعد المستويات الجيدة التى قدمها احفاد الفراعنة فى التصفيات الإفريقية الجارية بعد فوزه على تشاد وتونس .

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة فى التصفيات الإفريقية 12 لاعبا هم: أحمد عادل، هيثم كمال، إبراهيم الجمال، أحمد عمارة، عمر عزب، يوسف شوشة، ابراهيم خالد، باسم الليثي، هيثم كمال، أحمد خلف، عمر طارق، وأنس أسامة.
loading...

ترشيحاتنا

حكم كشف وجه الميت أثناء الدفن

لمدخني السيجار والسجائر المستوردة.. ستتم المعاملة وفقاً لسعر الدولار بالبنك المركزي

وزير العدل يستبدل توصيف النائب العام والنيابة العامة بمساعد الوزير للكسب وهيئة الفحص

تعرف على طاقم حكام مباراة المصري والرجاء بكأس مصر

ملك قورة تتصدر جوجل بعد زواج شقيقتها.. صور

معلمة تعتدى جنسيا على طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة

ماكرون يحرج مراسل الجزيرة بعد سؤال عن ولي العهد السعودي.. فيديو

ابنة ترامب تدخل في علاقة عاطفية مع شاب عربي.. صورة

تفاصيل توديع بوش الأب وسبب دفنه بمكتبة تكساس

رغم قرار زوجها.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد رانيا يوسف

الحدود الشرقية تجمع الرئيسين السابقين.. مبارك شاهدا ومرسي متهما

محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام إيفرتون بديربي الميرسيسايد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

قلوب المصريين في خطر بسبب هذه العادات
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار
الرقابة على المصنفات الفنية: مكاتب القنوات غير المرخصة قنبلة تهدد المصريين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
فيديوجراف| أخطر سباق للركض في عمان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟