منتخب السلة على موعد مع التأهل إلى كأس العالم اليوم

يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة السلة فى مواجهة قوية اليوم أمام الكاميرون فى إطار الجولة الثالثة من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بالصين 2019 .



ويحتاج المنتخب الوطنى اليوم إلى الفوز من أجل كتابة التاريخ مجددا بالتأهل بشكل رسمى إلى كأس العالم بعد المستويات الجيدة التى قدمها احفاد الفراعنة فى التصفيات الإفريقية الجارية بعد فوزه على تشاد وتونس .



وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة فى التصفيات الإفريقية 12 لاعبا هم: أحمد عادل، هيثم كمال، إبراهيم الجمال، أحمد عمارة، عمر عزب، يوسف شوشة، ابراهيم خالد، باسم الليثي، هيثم كمال، أحمد خلف، عمر طارق، وأنس أسامة.

