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أحمد موسى للمواطنين: عايز إستاكوزا وجمبري مستورد ادفع ..فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:06 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتحرير الدولار الجمركي للواردات غير الأساسية يحمي المنتج المصري.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، «الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا بنسبة 10% في أسعار الأدوات المنزلية رغم أنها مصنعة محليًا ولا دخل لها بتحرير سعر الدولار الجمركي للواردات»، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة لحماية المواطنين. 

وتابع: «لو أنت عايز تشتري جمبري واستاكوزا مستوردة ادفع.. اللي قادر يعمل كدة يدفع، لكن ده لن يؤثر على غالبية الشعب، يعني هي الناس عايشة ليل نهار تاكل جمبري مستورد». 

وأردف «لطالما نادينا بأهمية بشراء المنتج المصري، بدل ما تشتري مروحة وبدلة مستوردة اشتري منتج بلدك».

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