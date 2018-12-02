محمد محمود يفجر مفاجأة: مباراة الأهلي مع وادى دجلة كانت وش السعد

أكد محمد محمود لاعب وادي دجلة المنضم لصفوف النادي الأهلي، أن المواجهة التي جمعت بين فريقه الجديد والقديم في بطولة الدوري كانت بالنسبة له عيد.



وقال محمد محمود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة الأهلي كانت أول أيام العيد وكانت بالنسبة لي عيد، هذه المباراة كانت سبب رئيسي أن يتابعني محمد يوسف وإدارة الأهلي".



وأضاف أن "مباراة الأهلي ضد دجلة كانت سببا في انضمامي لصفوف المنتخب المصري، بعدها تحدث مسئولو الأهلي مع وكيلي نادر شوقي وبدأت المفاوضات بعدها".