ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد محمود يفجر مفاجأة: مباراة الأهلي مع وادى دجلة كانت وش السعد

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:50 م
محمد محمود لاعب وادي
محمد محمود لاعب وادي دجلة
حسن العمدة
أكد محمد محمود لاعب وادي دجلة المنضم لصفوف النادي الأهلي، أن المواجهة التي جمعت بين فريقه الجديد والقديم في بطولة الدوري كانت بالنسبة له عيد.

وقال محمد محمود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة الأهلي كانت أول أيام العيد وكانت بالنسبة لي عيد، هذه المباراة كانت سبب رئيسي أن يتابعني محمد يوسف وإدارة الأهلي".

وأضاف أن "مباراة الأهلي ضد دجلة كانت سببا في انضمامي لصفوف المنتخب المصري، بعدها تحدث مسئولو الأهلي مع وكيلي نادر شوقي وبدأت المفاوضات بعدها".
loading...

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الأهلي كامل العدد في استقبال الخطيب بمطار القاهرة

القبض على رئيس قطاع شبكات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

فيتا كلوب يصدم الرجاء بهدفين فى 3 دقائق ويشعل نهائى الكونفدرالية .. فيديو

ننشر قائمة الأدوية المحظور على المصريين حملها عند السفر لدول الخليج

أول تعليق لـ ميسي العرب بعد توقيعه للأهلي.. فيديو

متحدث الوزراء يكشف سبب منع ترخيص التوك توك في مصر.. فيديو

الخطيب يصل مطار القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا.. فيديو وصور

5 حيل لإخفاء خصلات الشعر الأبيض دون صبغة

الأهلي يجدد تعاقد مؤمن زكريا 3 مواسم مقابل 22 مليون جنيه.. تفاصيل

الرجاء بطل الكونفدرالية رغم الخسارة أمام فيتا كلوب بثلاثية.. فيديو

اتحاد الشجاعية: محمود السلمي لم ينضم للأهلي

الميركاتو الشتوى .. الأهلى يضرب بقوة ويتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
صدى البلد في إحدى نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ..فيديو وصور
مبابي يسجل لـ بايس سان جيرمان في شباك بوردو وهو مصاب ويطلب التغيير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟