شيحة: الأهلي لا يحتاج لمحمد محمود في الوقت الراهن

يرى وكيل اللاعبين محمد شيحة، أن الأهلي لا يحتاج لمحمد محمود في الوقت الحالي.



وقال "شيحة" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الأهلي لا يحتاج لمحمد محمود في الوقت الحالي، لكنه يحتاج للاعبين أصحاب خبرات لكي ينافس على البطولات وهو هدف الفريق دائمًا".



وأضاف: "محمد محمود لاعب مميز، لكن سنه صغير وخبراته قليلة".