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أخبار العالم

السلطات الأمريكية تكشف أعداد المفقودين في حرائق كاليفورنيا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:33 ص
حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا
رويترز
كشف مسؤولون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن عدد الأفراد المبلغ عن فقدهم بعد أسوأ حريق غابات في تاريخ الولاية، حيث انخفض مجددا إلى 25 مقارنة بأعلى رقم أعلن عنه، وهو أكثر من 1200 قبل نحو أسبوعين.

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز"، قالت شرطة بيوت كاونتي في بيان: "إن عدد القتلى في حريق كامب فاير الذي أتى على معظم بلدة بارادايس بشمال كاليفورنيا لا يزال كما هو دون تغيير عند 88 فردا".

وكانت الشرطة قالت يوم الجمعة، إن 49 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وتركز الدمار في بلدة بارادايس ومحيطها، وكان قرابة 27 ألف شخص، كثير منهم في سن التقاعد، يعيشون في البلدة قبل الحريق. وتبعد البلدة نحو 280 كيلومترا إلى الشمال من مدينة سان فرانسيسكو.

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