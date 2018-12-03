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ثقافة

هيئة الكتاب تفتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
طارق موسى
فتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب أمس باب التقدم لفروع جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، والتي يستمر التقدم لها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

وتتفرع الجائزة إلى ١١ مجالا وهي الرواية -القصة القصيرة - شعر الفصحى -شعر العامية -المسرح - النقد الأدبي- العلوم الإنسانية - الفنون- الطفل - الكتاب العلمي- العلوم الرقمية، بالإضافة لجائزة الكتاب الأول في مجالي الإبداع الأدبي والعلوم الانسانية،إلى جانب جائزة التراث وتمنحها الهيئة مناصفة مع دار الكتب والوثائق القومية - وجائزتي الكتاب المترجم والكتاب المترجم للطفل وتمنح مناصفة مع المركز القومي للترجمة - وجائزة أفضل ناشر بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

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