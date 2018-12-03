القومية للإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع العسكري المحلي ..فيديو

قال حسن عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إنهم يدرسون مع دول العالم تطوير التسليح المصري، ويستهدفون تصنيع الأسلحة في مصر، وتعميق التصنيع العسكري المحلي.





وأضاف "عبد المجيد"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نبحث مع الدول والشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة تطوير التسليح المصري وصناعة الأسلحة في مصر".





وتابع: "عرضنا بوابات أمنية وأجهزة إكس راي في معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية، ونحن نصنع 60% من تلك البوابات ويتم ربطها بأجهزة الإكس راي".