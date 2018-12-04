الموسيقار راجح داوود :كان دورى أعبر عن البهجة في فيلم أرض الأحلام

قال الموسيقار راجح داوود، إن فيلم أرض الأحلام كان يعبر عن الطبقة البرجوازية المتوسطة التى تقطن حي الزمالك وجاردن سيتي، والتي فقدت بريقها لأسباب اجتماعية ومادية.



وأضاف "داوود" خلال حواره مع الإعلامية" إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:" كان دورى أعبر عن البهجة في فيلم أرض الأحلام، وذلك بالتناغم مع أداء الفنانة الكبيرة فاتن حمامة ".



وتحدث "راجح"، خلال الحلقة أيضا، عن بداية مشواره الفنى، وأسباب اتجاهه إلى الموسيقى، وعن تعاونه مع داوود عبد السيد في أفلام "الكيت كات" و"الصعاليك" و"أرض الخوف"، وكواليس صناعة الموسيقى التصويرية الخاصة بهم، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى، بجانب أداء موسيقى بعض الأفلام خلال الحلقة، منهم "رسائل البحر".