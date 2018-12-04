مشادة كلامية على الهواء بين أحمد موسى ووحيد حامد بسبب مستشفى 57357

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي أحمد موسى والكاتب والسيناريست وحيد حامد خلال مناقشتهما حول مستشفى 57357 في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».



وقال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إنه يرفض بيان اللجنة المشكلة من وزارة التضامن بشأن مستشفى 57357، مشيرا إلى أن البيان ليس حكم محكمة، ويطعن فيه، مضيفا أن لديه مستندات تحت يديه ضد مخالفات بمستشفى 57357.



وتابع «حامد»: أنا رجل كبير سنا وطول عمري أدافع عن الناس مش الحكومة، وانت لو عايز تدافع عن المستشفى دافع، واهدى يا أحمد انت بتخوفني، لابد أن تقرا البيان بالحياد لأن القضية شائكة.



من جانبه انفعل الإعلامي أحمد موسى متسائلا : "هل لديك مستندات تثبت ما تقول بشأن مستشفى 57357، ولماذا لم تذهب الي مكتب النائب العام، وهل النيابة اطلعت علي الأوراق التى بحوزتكم، وهل الدولة ممكن تجامل شخص بسبب تاريخه".



وأضاف «موسى»: «اللغة اللي تتحدث بيها دي مرفوضة ليك ولغيرك ولا أسمح لأحد بالتجاوز معي، وأنا في هذا البلد مليش مصلحة غير الدفاع عن البلد والناس، وتاريخي كله معروف للجميع، ومحدش يقدر يقرب من هذه المنطقة تحديدا، وانت دخلت في سكة مش صح، محدش هيجامل حد علشان شخصه».