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فن

محمد منير يطرح طاق الطاقية على يوتيوب.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
أحمد البهي
طرح، الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "طاق طاقية " عبر فناتة الرسمية موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب ، حققت ما يزيد عن 10 آلاف مشاهدة بعد طرحها بأقل من ساعتين .

طاق الطاقية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وهى واحدة من 3 أغان تعاون فيها منير مع الملحن والموزع محمد رحيم.

وقرر منير طرح ألبومه على طريقة المطرب عمرو دياب من خلال طرح أغنية كل أسبوعين من الألبوم.

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