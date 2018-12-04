محمد منير يطرح طاق الطاقية على يوتيوب.. فيديو

طرح، الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "طاق طاقية " عبر فناتة الرسمية موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب ، حققت ما يزيد عن 10 آلاف مشاهدة بعد طرحها بأقل من ساعتين .



طاق الطاقية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وهى واحدة من 3 أغان تعاون فيها منير مع الملحن والموزع محمد رحيم.



وقرر منير طرح ألبومه على طريقة المطرب عمرو دياب من خلال طرح أغنية كل أسبوعين من الألبوم.



