محمد منير يطرح طاق الطاقية على يوتيوب.. فيديو

طرح، الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "طاق طاقية " عبر فناتة الرسمية موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب ، حققت ما يزيد عن 10 آلاف مشاهدة بعد طرحها بأقل من ساعتين .
طاق الطاقية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وهى واحدة من 3 أغان تعاون فيها منير مع الملحن والموزع محمد رحيم.
وقرر منير طرح ألبومه على طريقة المطرب عمرو دياب من خلال طرح أغنية كل أسبوعين من الألبوم.
طاق الطاقية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وهى واحدة من 3 أغان تعاون فيها منير مع الملحن والموزع محمد رحيم.
وقرر منير طرح ألبومه على طريقة المطرب عمرو دياب من خلال طرح أغنية كل أسبوعين من الألبوم.