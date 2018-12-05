حبس مقاول وشريكه قتلا رجل أعمال داخل شقته بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس مقاول وآخر 4 أيام علي ذمه التحقيقات التي تجري معهما لاتهامها بقتل رجل أعمال داخل شقته.





كان الرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا بمقتل صاحب سلسلة محلات ملابس داخل شقته بالمنطقة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن بقيادة العميد محمود هندى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إلى مسرح الجريمة.





وتبين من المعاينة أن القتيل رجل أعمال وكانت تربطه صلة معرفة بالمتهمين على إثر بيعه روف عقار مقابل 2 مليون جنيه، إلا أن المتهم وشريكه تعثرا بسبب مشاكل فى البناء.



