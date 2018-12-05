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حوادث

حبس مقاول وشريكه قتلا رجل أعمال داخل شقته بالنزهة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة النزهة بحبس مقاول وآخر 4 أيام علي ذمه التحقيقات التي تجري معهما لاتهامها بقتل رجل أعمال داخل شقته.

كان الرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا بمقتل صاحب سلسلة محلات ملابس داخل شقته بالمنطقة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن بقيادة العميد محمود هندى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إلى مسرح الجريمة.

وتبين من المعاينة أن القتيل رجل أعمال وكانت تربطه صلة معرفة بالمتهمين على إثر بيعه روف عقار مقابل 2 مليون جنيه، إلا أن المتهم وشريكه تعثرا بسبب مشاكل فى البناء.

وكشفت التحقيقات أن ليلة الحادث تقابل المتهمان برجل الأعمال داخل شقته، وبعد أن رفض رد الـ 2 مليون جنيه قاما بتهديده بسلاح نارى وسكين، إلا أنه تعند فى رد الأموال، فقاما المتهمان بإطلاق الرصاص عليه لتنهي حياته بطلقة بالرأس وطعنه، ثم لاذا بالهرب عقب ارتكابهما الجريمة إلى أن تم ضبطهما وتم عرضهما على النيابة، وقاما بتمثيل جريمتهما أمامها وسط حراسة أمنية مشددة.
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