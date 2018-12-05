اليوم.. مناقشة قضايا وقراءات في أدب المرأة العربية بالدولي للكتاب

ينظم المركز الدولي للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، اليوم الأربعاء، ندوة، لمناقشة كتاب "قضايا وقراءات في أدب المرأة العربية" للناقدة اعتدال عثمان، والصادر عن دائرة الثقافة بالشارقة، وذلك في السادسة مساء.



ويناقش الكتاب كل من الناقد العراقي عبد الوهاب عبد الرحمن والدكتورة نانسي إبراهيم، ويدير الندوة الدكتور رضا عطيه .



ويضم الكتاب قراءات في كتابات السرد النسوي العربي لعدد من كاتبات الرواية العربية عبر عدة أجيال.



ويعرض الكتاب دراسات عن أليفة رفعت ونوال سعداوي وإميلي نصر الله ورضوي عاشور وميرال الطحاوي وسلوي بكر، كما يحتوي أيضا علي السمات الفنية والخلفيات الثقافية للكتابات السردية النسوية.