Apple تكشف عن أكثر 20 تطبيقا تحميلا في 2018

كشفت شركة Apple الأمريكية، عن قائمة تطبيقاتها الأكثر تحميلا عبر متجرها "آب ستور" لعام 2018، حيث تصدر القائمة تطبيق يوتيوب، يليه تطبيقات إنستجرام وسناب شات وفيسبوك ماسنجر وفيسبوك بالترتيب.



وبحسب سبوتنيك، هبط تطبيق بيتموجي إلى المركز السادس في القائمة، بعدما كان متصدرا المركز الأول العام الماضي، وهو تابع لشركة سناب شات، ويتيح إنشاء رموز تعبيرية تشبه المستخدمين.



كما واجه تطبيق "سناب شات" تحديات هذا العام، ومنها إعادة تصميمه بطريقة مثيرة للجدل، ولم ترض العديد من مستخدميه، فضلا عن زيادة المنافسة بينه وبين تطبيق إنستجرام، الذي نسخ العديد من مزاياه.



وتمكن تطبيق تحرير الصور الذاتية "فيس تون"، من الاحتفاظ بمركزه الأول في قائمة أكثر التطبيقات المدفوعة تحميلا من متجر "أبل" خلال 2018، كذلك تمسك تطبيق "كيراكيرا" بالمركز الثاني في نفس القائمة، وهو يسمح بإضافة تأثيرات رائعة على مقاطع الفيديو والصور.



وفيما يلي قائمة "أبل" لأكثر 20 تطبيقا تحميلا من متجرها لعام 2018:

1- "يوتيوب"

2- "إنستجرام"

3- "سناب شات"

4- "فيسبوك ماسنجر"

5- "فيسبوك"

6- "بيتموجي"

7- "نيتفليكس"

8- "خرائط جوجل"

9- "جي ميل"

10- "سبوتيفاي"

11- "أمازون"

12- "أوبر"

13- "واتسآب"

14- "باندورا"

15- "ويش"

16- "تيك توك"

17- "كاش"

18- "جوجل فوتوز"

19- "جوجل كروم"

20- "تويتر"