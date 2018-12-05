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أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق صباح اليوم، الأربعاء.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي:
الطماطم 4 جنيهات للكيلو
البطاطس 6 جنيهات
البصل 5.5 جنيه
الخيار 4 جنيهات
الباذنجان 3 جنيهات
الكوسة 6.5 جنيه
الفلفل الرومي 5 جنيهات
الفاصوليا 9 جنيهات

وبالنسبة لأسعار الفاكهة:
البرتقال 4 جنيهات للكيلو
الرمان 10 جنيهات
الكانتلوب 6.5 جنيه
والجوافة 6.5 جنيه.
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