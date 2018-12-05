ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم.. وضع حجر أساس أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
سامح سلام
تحتفل الطائفة الإنجيلية اليوم، الأربعاء، بوضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ بمشاركة اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ويشارك في افتتاح الكنيسة الجديدة، القيادات الأمنية بالمحافظة، وعدد من القيادات الدينية والبرلمانية والشعبية، ورئيس سنودس النيل الإنجيلي القس رفعت فكري، والأمين العام القس رفعت فتحي، ورئيس مجمع مشيخة القاهرة الإنجيلي القس ماجد كرم، وراعي الكنيسة بشرم الشيخ القس إيهاب سمير.

وقال القس أندريه زكي: "إننا نسعى دائمًا إلى خدمة الإنسان أينما كان، والكنيسة الجديدة بشرم الشيخ تهدف إلى تحقيق رؤية الطائفة الإنجيلية الوطنية في خدمة الجميع، من خلال الخدمات المقدمة، كافتتاح مزار سياحي يهدف لتنمية السياحة بشرم الشيخ، وحضانة للأطفال، وعيادات خارجية، ومركز تدريب يهدف إلى إتاحة فرص المعرفة والتدريب وتطوير المهارات لتحقيق النمو المستمر، وفرع لأكاديمية الحوار الدولية".
loading...

ترشيحاتنا

الاستعلامات عن فستان رانيا يوسف: عرض الصورة كاملة من مختلف جوانبها أساس المهنية

وزيرة الصحة: حزمة إجراءات لتقليل دورة صرف العلاج بمبادرة 100 مليون صحة

موعد مباراة ليفربول ومحمد صلاح أمام بيرنلي والقنوات الناقلة

شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن

بدون مضادات حيوية.. وصفات سريعة لعلاج الكحة عند الأطفال

فوربس:ميركل أقوى امرأة في 2018..وحضور مميز للسعوديات والإماراتيات

ماني يترك الساحة لمحمد صلاح.. هل يتألق الفرعون في غياب أسد التيرانجا

ننشر التفاصيل الكاملة لإطلاق خدمات حجز أوبر باص فى 4 مناطق

اعترافات فايزة أحمد.. تعرضت للتنمر بسبب شكلها والمنافسة لم تكن شريفة

أسعار العملات الأجنبية والذهب بمصر اليوم الأربعاء 5-12-2018.. فيديو

أحمد فهمى: قلت لضابط أمن الدولة أنا تافه ودخلت التخشيبة لليلة واحدة

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة بالدوري الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

فيديو

شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن
الوزراء ينفى خصومات المعلمين.. أبرز أخبار الصحف الصادرة اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس.. فيديو
باكستان: نستهدف التعاون مع الجيش المصري والاستفادة من خبرته.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟