محافظ جنوب سيناء: الكنيسة الإنجيلية ستكون مركزا للإشعاع الحضاري بشرم الشيخ.. وأندريه زكي: أبعث برسالة لكل العالم بأن الحكومة قدمت الأرض لنبني كنيسة

*محافظ جنوب سيناء:

- أهنئ جميع المصريين بوضع حجر أساس أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ - رئيس الطائفة الإنجيلية متعاون في كل مراحل تأسيس الكنيسة - وجود الكنيسة الإنجيلية سيسهم في تطوير المنطقة وتوفير كافة الخدمات بها - أشكر الرئيس السيسي لحرصه على إقامة دور العبادة في كل مكان - مشاركة جميع فئات المجتمع في وضع حجر أساس الكنيسة يقدم نموذجا للعيش المشترك - الكنيسة ستكون لخدمة الجميع وتقديم أوجه الدعم والمساندة لأهالي المنطقة









أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن الحكومة المصرية وافقت على تأسيس الكنيسة وأنه في خلال عامين سيتم افتتاح الكنيسة الإنجيلية لتكون مركز للإشعاع الحضاري والثقافي للمنطقة، وأن وجود الكنيسة سيسهم في تطوير وتوفير كافة الخدمات بها.





وأضاف محافظ جنوب سيناء – في تصريحات صحفية عقب وضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بمدينة شرم الشيخ بصحبة القس اندريه زكي – أن رئيس الطائفة الانجيلية متعاون جدا في في كل الخطوات والمراحل التى تتم بشأن إنشاء الكنيسة الجديدة، مقدما التهنئة لأبناء جنوب سيناء وللمصريين جميعا بمناسبة وضع حجر أساس أول كنيسة إنجيلية بالمنطقة.





وأشار فودة إلى أنه يعتز بمعرفة القس إندريه زكي ، مؤكدا أن جميعنا في مصر شخص واحد لا يوجد بيننا اى اختلاف وأن الجميع يعبد الله الواحد.





ونوه المحافظ إلى ان اليوم هو أحد أعياد للمحافظة ففكرة إنشاء او وضع حجر أساس لأحد بيوت الله أمر يدعو للفرح وأن الجميع سيشارك الكنيسة الانجيلية إلى أن يتم بناء الكنيسة.





من جانبه، وجه الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه وحرصه على إقامة دور العبادة وأن يكون هناك مسجد وكنيسة في كل مكان، كما وجه الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تعاونه الدائم.





وأضاف زكي أن جميع الحاضرين لاحتفالية وضع الحجر الأساس من رجال دين والمسئولين بالدولة ورجال الأعمال يمثلون وجه مصر الحقيقي ويقدمون نموذج حي للعيش المشترك، مؤكدا ان يبعث برسالة من مدينة شرم الشيخ لجميع الكنائس الانجيلية في العالم وأن الحكومة المصرية قدمت لنا الأرض لنبني كنيسة ومحافظ جنوب سيناء يشاركنا في وضع حجر الأساس.





وقال إننا نقدم الشكر للدولة المصرية بكل قيادتها ، لافتا إلى أن الكنيسة ستكون في هذه المنطقة لخدمة الجميع وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع أهالي المنطقة وأن دور العبادة التى لا تخدم الجميع لا تستحق أن تكون دور للعبادة، وأننا الآن نعمر الأرض ونبني فيها لأن هذه الأديان الأول هو البناء والتعمير.





وتابع قائلا، "إننا نسعى دائمًا إلى خدمة الإنسان أينما كان، وأن الكنيسة الجديدة بشرم الشيخ تهدف إلى تحقيق رؤية الطائفة الإنجيلية الوطنية في خدمة الجميع، من خلال الخدمات المقدمة، كافتتاح مزار سياحي يهدف لتنمية السياحة بشرم الشيخ، وحضانة للأطفال، وعيادات خارجية، ومركز تدريب يهدف إلى إتاحة فرص المعرفة والتدريب وتطوير المهارات لتحقيق النمو المستمر، وفرع لأكاديمية الحوار الدولية.



