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فيديوجراف.. مودريتش .. الأفضل في العالم 2018 من الضياع للنجومية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
المايسترو الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، لم يصل لتلك الشهرة والنجومية على سبيل الصدفة، بل كانت طفولته وحياته شاقة بقدر يجعله يستحق تلك الشهرة.

مودريتش حصل على جائزة أفضل في العالم لعام 2018، متفوقا على محتكريها التقليديين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

المايسترو عاش طفولة صعبة بسبب الحرب اليوغوسلافيه، وهاجر هو وأسرته بعد أن توفي جده، وكافح من أجل فقط أن تقبل الانديه تدريبه، الفيديوجراف يروي قصة مودريتش من الضياع إلى النجومية.
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فيديوجراف.. مودريتش .. الأفضل في العالم 2018 من الضياع للنجومية

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