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سامح شكري: هناك اهتمام كبير بالعلاقات العربية الأفريقية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات العربية الأفريقية تحمل اهتماما عربيا كبيرا، نظرا لأن نصف الدول العربية من القارة الأفريقية، مؤكدا أنه لا يوجد أي انفصال بين الدول العربية والأفريقية، حيث إن هناك تعاونا مشتركا لاستخلاص المنافع المشتركة بينها.

وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحفي أذيع على فضائية اكسترا نيوز، أن الدول العربية تؤكد في كل مناسبة على التوافق القائم بين الدول العربية والأفريقية.

وتابع أن أفريقيا قارة شابة وواعدة بها الكثير من الإمكانيات التي تؤهلها للنهوض.
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