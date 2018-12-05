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هشام الخياط: مريض فيروس سي يعدي 5 أشخاص طول حياته

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:40 م
الدكتور هشام الخياط،
الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ،
حسام الحارتي
قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ، إن مؤتمر الجمعية الأمريكية للكبد أكد في توصياته أن مصر تقود العالم في علاج فيروس سي.

وتابع الخياط خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « يجب تطبيق منظومة علاج فيروس سي مع الأمراض الأخرى كالكلى، والأورام وأمراض الأعصاب».

وأضاف الخياط « يجب أن يتحلى الطبيب والممرضة بالضمير المهني و يجريان التعقيم على أفضل مستوى لحماية المرضى من الإصابة بالفيروسات الكبدية، فضلا عن أهمية رقابة الدولة الممثلة في وزارة الصحة»، مشيرا إلى ضرورة وجود وعي لدى المواطن، للتأكد من سلامة إجراءات التعقيم التي ينفذها الطبيب.

وتابع: الأبحاث أثبتت أن مريض فيروس سي قد يتسبب في انتقال العدوى لخمسة أشخاص آخرين في حياته"، مؤكدا ضرورة عدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بمريض فيروس سي.
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