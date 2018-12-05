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رياضة

سيد عبد الحفيظ يفتح النار ويوجه رسالة غامضة بعد فوز الاهلى على الجونة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:48 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد رشاد
شن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي هجوما عنيفا على "الشخص صاحب الأزمات" على حد قوله بعد فوز الفريق الأحمر على الجونة، فى لقاء مؤجل من الإسبوع السابع من الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة أون سبورت: "أوجه حديثي إلى الرجل صاحب الأزمات (اللي واخدها خناقة مع الجميع) لا تقل كلاما لن تستطيع تنفيذه ولا تحلم بشيء لا تقدر على تحقيقه، الموسم لا يزال طويلا ونحن معك إلى النهاية ونتعامل بهدوء، ولكن إذا تجاوزت في حقنا سنتجاوز أيضا ولن نسكت على أي شيء تقوله".

وشدد "نحن النادي الأهلي يجب أن تعرف مع من تتحدث، البعض ينتقد تصريحاتي رغم أنهم يسمعون تصريحات وهجوم أشخاص أخرى ولا يتحدثون ويلتزمون".
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