ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل ريماس من الأسماء المحرمة؟.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:57 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول اسم ريماس، هل هو من الأسماء المحرمة.

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه كلام خطأ ولا مانع من تسمية البنت" ريماس" .

وقال إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أرشدنا إلى إحسان التسمية فقال: «إِنَّكُم تُدْعَون يَوْم الْقِيَامَة بأسمائكم وَأَسْمَاء آبائكم، فَأحْسِنُوا أسماءكم» رواه أحمد.

وأضاف أن هناك عدة معانٍ ينبغي مراعاتها عند التسمي بأيِّ اسمٍ: فتُمنَع الأسماء المختصة بالله- تعالى-؛ مثل: (الله)، (اللهم)، (الرحيم)، (الرحمن)، (المهيمن)، (الجبار)، وتُمنَع الأسماء التي صارت أعلامًا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ مثل: (رسول الله)، و(نبي الله)، و(كليم الله)، و(المسيح عيسى)، وتُمنَع الأسماء الموهمة لنبوة شخصٍ ليس بنبي؛ مثل (هاشم النبي)، والأسماء التي لا معنى لها وفيها إيهام؛ مثل التسمي بعبارة (اللهم صلِّ على)، وتُمنَع الأسماء التي فيها إهانة للطفولة والولد عرفًا؛ مثل: (حمار)، و(خروف)، و(بقرة).
loading...

ترشيحاتنا

تركي وأوشا سفاحا السويس.. المتهمان استخدما امواس الحلاقة ومطاوٍ لإصابة الفتيات بالشوارع.. فيديو

إخلاء سبيل رانيا يوسف بضمان محل إقامتها

التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من البطاقات

قناة الجزيرة وراء القبض على أحمد سليمان وزير العدل في عهد الإخوان

من قتل رزان.. ظهور ابنة العامين جثة هامدة بعد 24 ساعه من اختفائها

الاهلي بدون راحة بعد الفوز على الجونة استعدادا لـ الطلائع

سيد عبد الحفيظ يفتح النار ويوجه رسالة غامضة بعد فوز الاهلى على الجونة

البابا تواضروس يكشف طبيعة علاقته بالرئيس السيسي

نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة تولى جوزيه تدريب الاهلي من جديد

وليد سليمان يصعق الجونة بهدف ثان عالمي من ركنية .. فيديو

الوداد المغربي يرفض إعارة نجمه للزمالك حتى نهاية الموسم

وصفة سحرية للتخلص من اصفرار الأسنان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..صور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس جامعة خاصة بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

فيديو

لفتة انسانية مؤثرة.. شاب يخلع ملابسه ليحمي بها عجوزا من برد الإسكندرية
الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء.. والعظمى غداً 20 درجة
شيخ صيادي دمياط عن اختفاء 14 صيادا: محدش عارف سبب الحادث..فيديو
ياسمين الخطيب:تناول ظاهرة التحرش بالافلام يتطلب مشهدا يجسد القضية.. فيديو
معركة كلامية بين ياسمين الخطيب وتامر أمين: يا أهلا بالمعارك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟