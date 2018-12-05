هل ريماس من الأسماء المحرمة؟.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو



وقال إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أرشدنا إلى إحسان التسمية فقال: «إِنَّكُم تُدْعَون يَوْم الْقِيَامَة بأسمائكم وَأَسْمَاء آبائكم، فَأحْسِنُوا أسماءكم» رواه أحمد.



وأضاف أن هناك عدة معانٍ ينبغي مراعاتها عند التسمي بأيِّ اسمٍ: فتُمنَع الأسماء المختصة بالله- تعالى-؛ مثل: (الله)، (اللهم)، (الرحيم)، (الرحمن)، (المهيمن)، (الجبار)، وتُمنَع الأسماء التي صارت أعلامًا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ مثل: (رسول الله)، و(نبي الله)، و(كليم الله)، و(المسيح عيسى)، وتُمنَع الأسماء الموهمة لنبوة شخصٍ ليس بنبي؛ مثل (هاشم النبي)، والأسماء التي لا معنى لها وفيها إيهام؛ مثل التسمي بعبارة (اللهم صلِّ على)، وتُمنَع الأسماء التي فيها إهانة للطفولة والولد عرفًا؛ مثل: (حمار)، و(خروف)، و(بقرة).

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول اسم ريماس، هل هو من الأسماء المحرمة.وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه كلام خطأ ولا مانع من تسمية البنت" ريماس" .