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رياضة

صلاح يتوهج ويقود ليفربول لعبور بيرنلي بثلاثية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:56 م
جانب من المباراة
جانب من المباراة
محمد رشاد
حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار لقاءات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح جاك كورك أهداف المباراة لبيرنلي فى الدقيقة 54، وتعادل جيمس ميلنر في الدقيقة 62، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو الثاني بالدقيقة 69، واختتم شيردان شاكيري أهداف المباراة فى الدقيقة 92.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 39 نقطة بالمركز الثاني، وتجمد رصيد بيرنلي عند 9 نقاط.

وشارك صلاح فى الدقيقة 65 من زمن المباراة وصنع الهدف الثالث لرفيقه شاكيري ، بعد أداء مميز من اللاعب المصري بالمباراة.
صلاح يتوهج ويقود ليفربول لعبور بيرنلي بثلاثية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو
صلاح يتوهج ويقود ليفربول لعبور بيرنلي بثلاثية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو
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