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منوعات

إيمى شيرمان بالادينو تحصل على جائزة نورمان لير

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
منحت نقابة المنتجين الأمريكيين جائزة "نورمان لير" 2019 للمخرجة والمنتجة الأمريكية "إيمى شيرمان بالادينو" تقديرا لدورها فى إثراء الحركة السينمائية فى الولايات المتحدة.

وستحصل "بالادينو" على الجائزة – التى سيتم تسليمها فى حفل توزيع الجوائز السنوى الثلاثين للنقابة فى التاسع عشر من يناير المقبل – تقديرا لجهودها الفنية على مدار العشرين عاما الماضية كمخرجة منتجة سينمائية.

وقال "جيل بيرمان" رئيس نقابة المنتجين الأمريكيين: "إن إيمى شيرمان بالادينو تعد من أنجح المنتجات، فهى عنيدة في حرصها علي الوصول إلى هدفها وتقديم صورة فنية جميلة، وهى تعرف القصة التى تريد ان تقدمها للشاشة الفضية وكيفية تشكيل الفريق المناسب لتحقيق هذا الهدف.. وتمتد شخوصها إلى عصور مختلفة فحساسيتها الفنية فريدة لا تخطئها العين".

ويتزامن الإعلان عن الجائزة مع إطلاق الموسم الثاني لمسلسل "السيد والسيدة المدهشين" على موقع الأمازون والتي قامت إيمي شيرمان بالادينو" بإخراجه.
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